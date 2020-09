Coronavirus, mezza Francia è “zona rossa”. Madrid semi-blindata, negli Stati Uniti quasi 200mila morti (Di lunedì 21 settembre 2020) Madrid si sveglia semi-blindata, con sei distretti, nelle zone più povere e fragili, isolati. In Gran Bretagna 15 milioni di persone sono sottoposte a qualche tipo di restrizione “per evitare un nuovo lockdown nazionale”, mentre oltre la metà dei dipartimenti in Francia, che ha superato i 13mila nuovi contagi per due giorni di fila e si mantiene sopra i 10mila, è dichiarato in “zona rossa” per allerta Coronavirus. In un’Europa che settimana dopo settimana fa fronte a un costante aumento delle infezioni da Coronavirus, l’Italia continua a restare sotto i livelli di guardia, mentre dall’altra parte dell’oceano, gli Stati Uniti restano il paese più colpito al mondo dal Covid-19, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020)si sveglia, con sei distretti, nelle zone più povere e fragili, isolati. In Gran Bretagna 15 milioni di persone sono sottoposte a qualche tipo di restrizione “per evitare un nuovo lockdown nazionale”, mentre oltre la metà dei dipartimenti in, che ha superato i 13mila nuovi contagi per due giorni di fila e si mantiene sopra i 10mila, è dichiarato in “zona rossa” per allerta. In un’Europa che settimana dopo settimana fa fronte a un costante aumento delle infezioni da, l’Italia continua a restare sotto i livelli di guardia, mentre dall’altra parte dell’oceano, glirestano il paese più colpito al mondo dal Covid-19, ...

Coronavirus: nuove restrizioni in mezza Europa, risalgono i decessi. E in Italia si va alle urne… senza scrutatori

In Spagna si è raggiunta quasi la cifra di 300 positivi per 100mila abitanti. La Francia raddoppia i morti rispetto alla scorsa settimana. Tutto il vecchio continente è vittima della temuta seconda on ...

Riapre il Taj Mahal, non era mai stato chiuso così a lungo

Agra, in India, è meta di visita da parte di migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo che vi si recano per ammirare le rovine della fortezza di arenaria rossa e, soprattutto, per compiere un ...

Aleppo: due francescani morti per il Covid. Le sanzioni bloccano tamponi e medicine

Il nuovo coronavirus si è abbattuto anche su Aleppo ... ma è chiaro che il numero è di gran lunga sottostimato. “Manchiamo di mezzi - spiega il prelato - e solo di recente hanno aperto un centro ad ...

