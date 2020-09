Coronavirus, mezza Francia è zona rossa. Europa alle prese con la seconda ondata, Italia ‘assediata’ (Di lunedì 21 settembre 2020) Coronavirus, mezza Francia è zona rossa. La situazione non è migliore in Spagna e nei Paesi del Nord come Olanda e Austria. Il Coronavirus continua a tenere in stato di allarme e una delle situzioni più complicate è quella che si registra in Francia, dove 50 dipartimenti, la metà del territorio nazionale, sono considerati zona rossa, ossia zone a rischio per l’alta circolazione del virus. CoronavirusCoronavirus, metà della Francia è zona rossa Il Coronavirus in Francia circola in maniera preoccupante se non addirittura allarmante, ma le autorità ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 21 settembre 2020). La situazione non è migliore in Spagna e nei Paesi del Nord come Olanda e Austria. Ilcontinua a tenere in stato di allarme e una delle situzioni più complicate è quella che si registra in, dove 50 dipartimenti, la metà del territorio nazionale, sono considerati, ossia zone a rischio per l’alta circolazione del virus., metà dellaIlincircola in maniera preoccupante se non addirittura allarmante, ma le autorità ...

