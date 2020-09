Coronavirus: “L’Oms punta a 2 miliardi di dosi di vaccini entro il 2021” (Di lunedì 21 settembre 2020) “Il nostro obiettivo è di avere 2 miliardi di dosi di vaccini anti-Covid-19 disponibili entro la fine del 2021“. Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing con la stampa sulla pandemia sottolineando che circa 200 vaccini contro il nuovo Coronavirus sono attualmente in sperimentazione. “La storia dei vaccini ci dice che alcuni non si riveleranno buoni e che altri risulteranno efficaci“, ha affermato il capo dell’Oms, ricordando l’importanza di renderli accessibili al maggior numero di persone. “Il miglior modo per combattere la pandemia e rilanciare l’economia del pianeta è fare in modo che una parte ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) “Il nostro obiettivo è di avere 2didianti-Covid-19 disponibilila fine del 2021“. Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing con la stampa sulla pandemia sottolineando che circa 200contro il nuovosono attualmente in sperimentazione. “La storia deici dice che alcuni non si riveleranno buoni e che altri risulteranno efficaci“, ha affermato il capo dell’Oms, ricordando l’importanza di renderli accessibili al maggior numero di persone. “Il miglior modo per combattere la pandemia e rilanciare l’economia del pianeta è fare in modo che una parte ...

fanpage : L'elogio dell'Oms al nostro Paese ???? - Agenzia_Ansa : L'allarme dell' #Oms: in Europa aumenteranno i morti per #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre #ANSA - rtl1025 : ?? L'Europa vedrà un aumento dei decessi provocati dal #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre: lo ha detto all'… - mt2561 : RT @wireditalia: L'Oms approva un protocollo per gli studi clinici di fase 3 di erbe medicinali africane per testarne l'efficacia contro il… - wireditalia : L'Oms approva un protocollo per gli studi clinici di fase 3 di erbe medicinali africane per testarne l'efficacia co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “L’Oms Coronavirus, 5 milioni di casi nel mondo. L’Oms: «La strada è ancora lunga» Corriere della Sera