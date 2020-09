Coronavirus Lombardia, bollettino oggi 21 settembre: 90 positivi e un decesso (Di lunedì 21 settembre 2020) Milano, 21 settembre 2020 - Sono 90 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Dei nuovi casi 12 sono 'debolmente positivi' e 5 derivano da test sierologico. Incide il numero ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 21 settembre 2020) Milano, 212020 - Sono 90 i nuovialinnelle ultime 24 ore. Dei nuovi casi 12 sono 'debolmente' e 5 derivano da test sierologico. Incide il numero ...

Agenzia_Ansa : Coronavirus: nuovi contagi in calo (1.350), 17 vittime. 28mila tamponi in meno. In Lombardia 'solo' 90 casi in 24 h… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2) e non si registrano nuovi casi in provincia di Cremona e… - RegLombardia : #LNews si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+326). Elevato il numero di tamponi effettuati (21.721).… - AleRepossi : #Coronavirus: 3 nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Regione… - ClaudiaBruno00 : RT @Agenzia_Ansa: Coronavirus: nuovi contagi in calo (1.350), 17 vittime. 28mila tamponi in meno. In Lombardia 'solo' 90 casi in 24 h #ANS… -