Coronavirus, le ultime news dal Mondo: quasi 200mila morti negli USA, in India riapre il Taj Mahal (Di lunedì 21 settembre 2020) I casi totali di Coronavirus nel Mondo sono ormai oltre 31 milioni (31.028.757): secondo quanto riporta la Johns Hopkins University, a livello globale da inizio pandemia hanno perso la vita 960.698 persone, mentre 21.254.847 sono guarite. negli Stati Uniti 6.804.814 persone hanno contratto il Coronavirus da inizio pandemia, secondo la JHU. I morti sono 199.509. L’India riporta 5.487.580 casi e 87.882 morti, il Brasile 4.544.629 casi e 136.895 morti. L’India, con oltre 1,3 miliardi di abitanti, ha registrato 86.961 nuovi casi e altri 1.130 decessi. E’ stato riaperto il Taj Mahal, chiuso dal 17 marzo a causa dell’emergenza Coronavirus: da oggi ogni giorno potranno entrare ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) I casi totali dinelsono ormai oltre 31 milioni (31.028.757): secondo quanto riporta la Johns Hopkins University, a livello globale da inizio pandemia hanno perso la vita 960.698 persone, mentre 21.254.847 sono guarite.Stati Uniti 6.804.814 persone hanno contratto ilda inizio pandemia, secondo la JHU. Isono 199.509. L’riporta 5.487.580 casi e 87.882, il Brasile 4.544.629 casi e 136.895. L’, con oltre 1,3 miliardi di abitanti, ha registrato 86.961 nuovi casi e altri 1.130 decessi. E’ stato riaperto il Taj, chiuso dal 17 marzo a causa dell’emergenza: da oggi ogni giorno potranno entrare ...

