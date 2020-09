Coronavirus Italia, il bollettino del 21 settembre. Dati Covid e tabella (Di lunedì 21 settembre 2020) Nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento in Italia dell'epidemia di Coronavirus , dopo i numeri di ieri che hanno segnato un calo nei contagi, 1.587 nuovi casi,. Resta invece ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Nuovodel ministero della Salute sull'andamento indell'epidemia di, dopo i numeri di ieri che hanno segnato un calo nei contagi, 1.587 nuovi casi,. Resta invece ...

Corriere : Coronavirus, l’Italia «accerchiata» dai contagi dei Paesi vicini - Corriere : Proteste a Madrid nelle zone delle restrizioni. Si aggravano Belgio, Olanda e Repubblica Ceca. Nel mondo i morti so… - Corriere : Coronavirus, l’Italia «accerchiata» dai contagi dei Paesi vicini - lukealb : Italia. Il ministro della Salute Speranza: “Obbligo di tampone per chi proviene da Parigi o da altre aree della Fra… - proietta : RT @fanpage: Obbligo di tampone o test molecolare per i cittadini che arrivano in Italia provenienti da Parigi e altre aree della Francia c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Referendum taglio parlamentari: risultati e affluenza. La diretta

Alle ore 15 si sono chiusi i seggi del referendum confermativo che ha chiamato tutti gli italiani a pronunciarsi su questo quesito: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifich ...

Covid19 alla Missione di Biagio Conte, Medici senza Frontiere chiede evacuazione dei casi più vulnerabili

Crescono i contagi all’interno delle quattro sedi della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo e Medici Senza Frontiere (MSF) chiede l’evacuazione dei casi più vulnerabili dalle quattro ...

Virus: occhio ai primi freddi

Paolo Spada, chirurgo di Humanitas ed esperto di dati, spiega a che punto è l’epidemia: «La ripresa è lieve, ma non abbassiamo la guardia». Attenzione al primo freddo. Il tracciamento, sempre più fond ...

Alle ore 15 si sono chiusi i seggi del referendum confermativo che ha chiamato tutti gli italiani a pronunciarsi su questo quesito: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifich ...Crescono i contagi all’interno delle quattro sedi della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo e Medici Senza Frontiere (MSF) chiede l’evacuazione dei casi più vulnerabili dalle quattro ...Paolo Spada, chirurgo di Humanitas ed esperto di dati, spiega a che punto è l’epidemia: «La ripresa è lieve, ma non abbassiamo la guardia». Attenzione al primo freddo. Il tracciamento, sempre più fond ...