Coronavirus Italia | bollettino Protezione civile oggi 21 settembre | morti | contagi | guariti

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, lunedì 212020. È di 45.079 persone attualmente positive (+981), 35.724(+17), 218.703(+352), per un totale di 299.506 casi (+1.350), il bilancio della pandemia dainemerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla. Dei 45.079 pazienti attualmente positivi, 2.475 sono ricoverati con sintomi (+110), 232 sono in terapia intensiva (+10) e 42.372 sono invece in isolamento domiciliare (+861). ...