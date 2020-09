Coronavirus, India riapre il Taj Mahal (Di lunedì 21 settembre 2020) AGRA, 21 SET - Il Taj Mahal, chiuso da marzo a causa del Coronavirus, riapre oggi i battenti ai visitatori, nonostante i contagi in India continuino ad aumentare. Ogni giorno si registrano in media ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 21 settembre 2020) AGRA, 21 SET - Il Taj, chiuso da marzo a causa deloggi i battenti ai visitatori, nonostante i contagi incontinuino ad aumentare. Ogni giorno si registrano in media ...

Il Taj Mahal, chiuso da marzo a causa del coronavirus, riapre oggi, lunedì, i battenti ai visitatori, nonostante i contagi in India continuino ad aumentare. Ogni giorno si registrano in media 100'000 ...

