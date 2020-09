Coronavirus: Inail, più contagi sul lavoro per infermieri e tecnici salute (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos salute/Labitalia) - La categoria professionale dei tecnici della salute, con il 39,7% dei contagi da nuovo Coronavirus sul lavoro denunciati, oltre l'83% dei quali relativi a infermieri, si conferma la più colpita dal virus, seguita da operatori socio-sanitari (20,9%), medici (10,2%), operatori socio-assistenziali (8,9%) e personale non qualificato nei servizi sanitari, come ausiliari, portantini e barellieri (4,8%), da impiegati amministrativi (3,1%), addetti ai servizi di pulizia (1,9%) e dirigenti sanitari (1,0%). A fare il punto della situazione è l'ottavo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell'Inail, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos/Labitalia) - La categoria professionale deidella, con il 39,7% deida nuovosuldenunciati, oltre l'83% dei quali relativi a, si conferma la più colpita dal virus, seguita da operatori socio-sanitari (20,9%), medici (10,2%), operatori socio-assistenziali (8,9%) e personale non qualificato nei servizi sanitari, come ausiliari, portantini e barellieri (4,8%), da impiegati amministrativi (3,1%), addetti ai servizi di pulizia (1,9%) e dirigenti sanitari (1,0%). A fare il punto della situazione è l'ottavo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell', pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di ...

