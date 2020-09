Coronavirus, in provincia di Milano 27 nuovi casi: 7 sono in città (Di lunedì 21 settembre 2020) Milano, 21 settembre 2020 - sono 27 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in provincia di Milano; di questi, 7 sono nel capoluogo. Si tratta di numeri in netto calo rispetto agli 81, di cui 46 ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 21 settembre 2020), 21 settembre 2020 -27 idiregistrati oggi indi; di questi, 7nel capoluogo. Si tratta di numeri in netto calo rispetto agli 81, di cui 46 ...

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2) e non si registrano nuovi casi in provincia di Cremona e… - PagellaPolitica : La provincia di #LaSpezia sta registrando una forte crescita di contagi da #coronavirus: nonostante le rassicurazio… - AleRepossi : #Coronavirus: 3 nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Regione… - Ansa_ER : Coronavirus: in E-R 116 nuovi casi, +4 in terapia intensiva. Una nuova vittima, un uomo di 96 anni nella provincia… - nuova_venezia : [NORDEST ECONOMIA] Iniziativa nell'ambito del contrasto agli effetti economici del Coronavirus, la platea dei benef… -