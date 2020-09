Coronavirus in Lombardia, 90 positivi e un decesso nelle ultime 24 ore (Di lunedì 21 settembre 2020) Coronavirus in Lombardia, i dati di lunedì 21 settembre. È solo a due cifre oggi l'incremento di casi di Coronavirus in Lombardia, dove si registrato 90 nuovi positivi, pari allo 0,9 per cento dei 9. Leggi su leggo (Di lunedì 21 settembre 2020)in, i dati di lunedì 21 settembre. È solo a due cifre oggi l'incremento di casi diin, dove si registrato 90 nuovi, pari allo 0,9 per cento dei 9.

Coronavirus, i pediatri: "In Lombardia positivi 6 bambini su 1000". DIRETTA
Covid, in Lombardia un morto e 90 nuovi casi

Un morto e 90 nuovi casi. Sono i dati relativi alla pandemia di Coronavirus in Lombardia e riferiti alle ultime 24 ore. I tamponi effettuati, tuttavia, sono inferiori rispetto a quelli dei giorni scor ...

Coronavirus, il bollettino di oggi 21 settembre in Lombardia: un morto e 90 nuovi casi ma i tamponi sono pochi

Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 90 nuovi casi di coronavirus di cui 12 'debolmente positivi' e 5 a seguito di test sierologico, e un morto. In totale dall'inizio dell ...

Coronavirus, 116 casi in Sicilia ma mai così tanti contagi a Palermo: 81 in sole 24 ore, è record

Sono 116 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, di cui 66 sono ospiti della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo, su 3210 i tamponi eseguiti. È quanto emerge dal bollettino d ...

