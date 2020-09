Coronavirus, in Italia 1.350 nuovi contagi e 17 morti (Di lunedì 21 settembre 2020) Sono 1.350 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, a fronte di 55.862 tamponi effettuati, dato in calo rispetto agli 83.428 di domenica,. Nelle ultime 24 ore ci sono state 17 vittime, per un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 settembre 2020) Sono 1.350 icasi diregistrati in, a fronte di 55.862 tamponi effettuati, dato in calo rispetto agli 83.428 di domenica,. Nelle ultime 24 ore ci sono state 17 vittime, per un ...

Corriere : Coronavirus, l’Italia «accerchiata» dai contagi dei Paesi vicini - Corriere : Proteste a Madrid nelle zone delle restrizioni. Si aggravano Belgio, Olanda e Repubblica Ceca. Nel mondo i morti so… - Corriere : Coronavirus, l’Italia «accerchiata» dai contagi dei Paesi vicini - Libero_official : Picco di ricoveri e nuovi ingressi in terapia intensiva: #coronavirus, il bollettino di oggi. Ci sono 1.350 nuovi p… - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino: in calo i nuovi contagi (1350), ma con 28mila tamponi in meno. 17 le vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, Sì intorno al 69 per cento

Stop al voto. Si è chiuso ufficialmente alle ore 15 l’election day (23 ore in totale, dalle 7 alle 23 di domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 21) che ha portato gli italiani alle urne per ...

Coronavirus in Italia, il bollettino: in calo i nuovi contagi (1350), ma con 28mila tamponi in meno. 17 le vittime

Calano da 1.587 a 1.350 i nuovi contagi in Italia ma con 28mila tamponi in meno rispetto al giorno prima, addirittura la metà a confronto con il 18 settembre, quando i test erano stati quasi 100mila c ...

Coronavirus, i Cdc: «La via principale di contagio è quella aerea». Il metro di distanza può non bastare

I Cdc (Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie) hanno aggiornato le loro linee guida su come si diffonde il coronavirus, ritenendo che la via trasmissione principale del v ...

Stop al voto. Si è chiuso ufficialmente alle ore 15 l’election day (23 ore in totale, dalle 7 alle 23 di domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 21) che ha portato gli italiani alle urne per ...Calano da 1.587 a 1.350 i nuovi contagi in Italia ma con 28mila tamponi in meno rispetto al giorno prima, addirittura la metà a confronto con il 18 settembre, quando i test erano stati quasi 100mila c ...I Cdc (Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie) hanno aggiornato le loro linee guida su come si diffonde il coronavirus, ritenendo che la via trasmissione principale del v ...