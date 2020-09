Coronavirus in Campania, i dati del 20 settembre: 243 nuovi positivi (Di lunedì 21 settembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 20 settembre dell’unità di Crisi regionale riporta 243 nuovi positivi su 3.405 tamponi effettuati. Notevole incremento di positivi in Campania al Coronavirus. Secondo il bollettino delle ultime 24 ore sono stati infatti 243 contro il 171 di ieri: ma si registra una drastica riduzione di tamponi effettuati con … Leggi su 2anews (Di lunedì 21 settembre 2020)in: il bollettino di ieri 20dell’unità di Crisi regionale riporta 243su 3.405 tamponi effettuati. Notevole incremento diinal. Secondo il bollettino delle ultime 24 ore sono stati infatti 243 contro il 171 di ieri: ma si registra una drastica riduzione di tamponi effettuati con …

