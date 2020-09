Coronavirus | il bollettino del 21 settembre | in Sicilia 75 nuovi contagi e tre vittime In calo i casi in Italia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

La Gazzetta dello Sport

Arriva il nuovo aggiornamento in relazione all'emergenza Coronavirus in Italia ... LA SITUAZIONE IN CAMPANIA - Notevole incremento di positivi in Campania. Secondo il bollettino delle ultime 24 ore ...Sono 75 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ... E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.Ecco tutti i dati aggiornati. Coronavirus in Sicilia: tornano sotto il centinaio i nuovi positivi, secondo il bollettino aggiornato ad oggi dal Ministero della Salute. I nuovi positivi ...