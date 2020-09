Coronavirus, i dati: 1350 nuovi casi con 55mila tamponi. Altri 17 morti. Campania la Regione con più positivi: 243 in 24 ore (Di lunedì 21 settembre 2020) Calano i nuovi casi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore: sono 1350, quindi 237 in meno rispetto a quelli accertati domenica. Come ogni lunedì, però, il calo è frutto anche di una netta diminuzione dei tamponi effettuati: solo 55mila, rispetto agli 83mila test di ieri. Nel confronto con lunedì scorso, i contagi sono in aumento: il 14 settembre infatti i positivi accertati erano 1.008 con 45.309 tamponi. Il bollettino diffuso dal ministero della Salute riporta inoltre di Altri 17 morti. La Regione con più casi nelle ultime 24 ore è la Campania: sono 243 i contagiati accertati nelle ultime 24 ore, rispetto ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Calano idaregistrati in Italia nelle ultime 24 ore: sono, quindi 237 in meno rispetto a quelli accertati domenica. Come ogni lunedì, però, il calo è frutto anche di una netta diminuzione deieffettuati: solo, rispetto agli 83mila test di ieri. Nel confronto con lunedì scorso, i contagi sono in aumento: il 14 settembre infatti iaccertati erano 1.008 con 45.309. Il bollettino diffuso dal ministero della Salute riporta inoltre di17. Lacon piùnelle ultime 24 ore è la: sono 243 i contagiati accertati nelle ultime 24 ore, rispetto ai ...

(ANSA) – ROMA, 21 SET – La pandemia da coronavirus, e il conseguente lockdown, hanno fatto registrare un netto aumento del tempo dedicato ai videogames da parte degli appassionati che hanno sopperito ...

(ANSA) – MILANO, 21 SET – Piazza Affari resta in forte perdita (-2,9%), insieme alle altre principali Borse europee, schiacciate dai timori di una seconda ondata di Covid 19, in particolare in Francia ...

Nessuna novità sul fronte Covid-19 a Civitavecchia. La Regione Lazio ha comunicato 2 casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4. 1 ad Anguillara, 1 a Filacciano. Si fa presente che ...

