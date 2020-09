Coronavirus, Federfarma: “Per noi rischio carenza vaccino influenzale” (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – Le Regioni hanno richiesto molti più vaccini contro l’influenza rispetto agli anni scorsi, e questo potrebbe significare che chi normalmente lo acquistava in farmacia quest’anno potrebbe fare fatica a trovarlo. Senza contare che i medici di base, di fronte a numeri ingigantiti di persone da vaccinare, potrebbero avere difficoltà nella somministrazione. A lanciare l’allarme sulla prossima campagna di vaccinazioni antinfluenzali è Andrea Cicconetti, segretario di Federfarma Roma, intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – Le Regioni hanno richiesto molti più vaccini contro l’influenza rispetto agli anni scorsi, e questo potrebbe significare che chi normalmente lo acquistava in farmacia quest’anno potrebbe fare fatica a trovarlo. Senza contare che i medici di base, di fronte a numeri ingigantiti di persone da vaccinare, potrebbero avere difficoltà nella somministrazione. A lanciare l’allarme sulla prossima campagna di vaccinazioni antinfluenzali è Andrea Cicconetti, segretario di Federfarma Roma, intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

