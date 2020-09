Coronavirus e vaccino anti-influenzale: “Le regioni stanno aumentando l’approvvigionamento, si rischia carenza nelle farmacie” (Di lunedì 21 settembre 2020) Andrea Cicconetti, segretario di Federfarma Roma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla disponibilità dei dpi anti-covid – “La situazione mascherine ormai si è stabilizzata perché si è avviata anche una produzione italiana –ha affermato Cicconetti-. C’è una produzione di mascherine chirurgiche quindi la disponibilità è massima, anche per le ffp2 non ci sono più problemi così come sul fronte alcol e gel igienizzanti. C’è una richiesta continua, quotidiana di questi dispositivi, chiaramente in forma leggermente inferiore rispetto a marzo-aprile”. Sulla disponibilità del ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Andrea Cicconetti, segretario di Federfarma Roma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla disponibilità dei dpi-covid – “La situazione mascherine ormai si è stabilizzata perché si è avviata anche una produzione italiana –ha affermato Cicconetti-. C’è una produzione di mascherine chirurgiche quindi la disponibilità è massima, anche per le ffp2 non ci sono più problemi così come sul fronte alcol e gel igienizz. C’è una richiesta continua, quotidiana di questi dispositivi, chiaramente in forma leggermente inferiore rispetto a marzo-aprile”. Sulla disponibilità del ...

