Coronavirus e scuola | esperto | “Termoscanner e medico sono fondamentali”

"Il governo fa bene a fidarsi dei cittadini ma, come leggiamo in questi giorni sui giornali, ci sono anche situazioni dove non tutti rispettano le regole: ragazzi a scuola con la febbre o sintomatici e scuole costrette a chiudere. Per evitare che si interrompa l'attivita' scolastica, e' importante avere dei termoscanner all'entrata che misurino la febbre e magari anche persone che si rendano conto se lo studente ha altri sintomi. E' una questione di sicurezza, perche' se il contagio si diffonde poi non c'e' altra soluzione che richiudere gli istituti": lo ha detto, all'agenzia Dire, il presidente dell'Ordine dei medici di Roma e provincia, Antonio Magi, in merito alla decisione del Tar che ha respinto la richiesta del governo di sospendere l'ordinanza del Piemonte che ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scuola Coronavirus Ascoli Piceno, bimbo positivo. Chiude la scuola a Folignano il Resto del Carlino Foggia, furto di pistola ad un finanziere in servizio in un seggio elettorale

Un militare della Guardia di Finanza in servizio al seggio elettorale Parisi-De Santis di Foggia ha subito il furto della pistola di ordinanza la scorsa notte, mentre era di vigilanza al seggio. Foggi ...

Lazio, attivate misure per la tutela degli studenti disabili

Assistenza specialistica, assistenza sensoriale, comunicazione aumentativa alternativa, trasporto scolastico, test sierologici per il controllo del Covid-19. Sono questi gli avvisi e le misure messe i ...

Oristano, positivo familiare di un alunno: chiusa la scuola Sacro Costato

L’anno scolastico è appena iniziato ma già appaiono le prime difficoltà. A Oristano, una scuola paritaria dell’infanzia, il Sacro Costato, è stata chiusa e le lezioni sospese dopo la notizia di un fam ...

