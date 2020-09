Coronavirus, bollettino di oggi 20 settembre 2020: calano i casi, aumentano i decessi (Di lunedì 21 settembre 2020) Covid bollettino di oggi. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia, lunedì 21 settembre 2020. oggi i nuovi contagi accertati in Italia sono 1350, in calo rispetto a ieri quando ne erano stati rilevati 1587. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, riferisce il Ministero della Salute, hanno contratto il virus 299.506 persone. In lieve aumento i decessi: 17 oggi, mentre ieri erano stati 15. In totale i morti a causa della pandemia in Italia sono 35.724. (segue dopo la foto) >> Leggi anche: Elezioni regionali 2020 risultati in tempo reale: il live blog Covid bollettino di oggi, 21 settembre ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Coviddi. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia, lunedì 21i nuovi contagi accertati in Italia sono 1350, in calo rispetto a ieri quando ne erano stati rilevati 1587. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, riferisce il Ministero della Salute, hanno contratto il virus 299.506 persone. In lieve aumento i: 17, mentre ieri erano stati 15. In totale i morti a causa della pandemia in Italia sono 35.724. (segue dopo la foto) >> Leggi anche: Elezioni regionalirisultati in tempo reale: il live blog Coviddi, 21...

