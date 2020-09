Coronavirus, bollettino del 21 settembre: 17 morti (totale 35.724), in calo i contagi (1350), diminuiscono i tamponi (Di lunedì 21 settembre 2020) La Campania è l'unica regione che supera i 200 nuovi casi (+243), seguita dal Lazio (+198). Netto calo dei casi in Lombardia, 90 in un giorno. Non pervenuto il dato della Regione Abruzzo Leggi su firenzepost (Di lunedì 21 settembre 2020) La Campania è l'unica regione che supera i 200 nuovi casi (+243), seguita dal Lazio (+198). Nettodei casi in Lombardia, 90 in un giorno. Non pervenuto il dato della Regione Abruzzo

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 1.350 nuovi casi e 17 morti - Gazzetta_it : #Coronavirus, il ministro #Speranza: 'Obbligo di test per chi viene da Parigi' - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 settembre: 1.458 nuovi casi e 7 morti - TuttoSalerno : CORONAVIRUS - Protezione Civile, il bollettino: lieve calo dei nuovi contagi - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 21 settembre 2020: 1.350 nuovi casi e 17 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… -