Coronavirus, bollettino 21 settembre 2020: +1.350 nuovi positivi, 110 persone ricoverate in più (Di lunedì 21 settembre 2020) Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da Coronavirus COVID-19 in Italia fa emergere un lieve calo nel numero dei nuovi positivi – 1.350 contro i 1.587 comunicati ieri – ma con un calo consistente dei tamponi, passati dai 83.428 ai 55.862 delle ultime 24 ore. Come al solito, però, l’attenzione deve concentrarsi su due aspetti: le persone ricoverate con sintomi (+110 in 24 ore) e quelle che necessitano della terapia intensiva, salite di 10 unità nelle ultime 24 ore per un totale di 232 persone. In particolare, i dati più rilevanti sono i seguenti: – 1.350 nuovi casi (ieri erano stati 1.587) – 299.506 casi totali – 17 morti (ieri ... Leggi su blogo (Di lunedì 21 settembre 2020) Ildiffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio daCOVID-19 in Italia fa emergere un lieve calo nel numero dei– 1.350 contro i 1.587 comunicati ieri – ma con un calo consistente dei tamponi, passati dai 83.428 ai 55.862 delle ultime 24 ore. Come al solito, però, l’attenzione deve concentrarsi su due aspetti: lecon sintomi (+110 in 24 ore) e quelle che necessitano della terapia intensiva, salite di 10 unità nelle ultime 24 ore per un totale di 232. In particolare, i dati più rilevanti sono i seguenti: – 1.350casi (ieri erano stati 1.587) – 299.506 casi totali – 17 morti (ieri ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 1.350 nuovi casi e 17 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 settembre: 1.458 nuovi casi e 7 morti - larenait : Bollettino regionale #coronavirus. A #Verona 21 nuovi casi e due decessi in 24 ore. Qui i dettagli:… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Basilicata #Coronavirus #Covid_19 - infoitsalute : Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani: salgono a 108 i casi, 12 sono gravi -