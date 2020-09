Coronavirus, aumentano ancora i pazienti in terapia intensiva: 232 (ieri 222). Calo dei positivi ma con circa 30mila tamponi in meno: +1350 (ieri +1587). Il bollettino della Protezione Civile (Di lunedì 21 settembre 2020) Il bollettino del 21 settembre Sono molto pochi i tamponi rispetto alla media delle ultime settimane: 55.862 nelle ultime 24 ore, circa 28mila in meno rispetto a ieri (quando erano 83.428) e poco meno della metà rispetto a sabato. Ad ogni modo, nonostante il Calo, stando al bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute i nuovi casi di Coronavirus in Italia rimangono in linea con gli scorsi giorni: +1.350 contro i +1.587 di ieri e +1.638 del giorno prima. Si registrano in Italia 17 decessi da ieri e il numero di ricoverati in ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) Ildel 21 settembre Sono molto pochi irispetto alla media delle ultime settimane: 55.862 nelle ultime 24 ore,28mila inrispetto a(quando erano 83.428) e pocometà rispetto a sabato. Ad ogni modo, nonostante il, stando ale del MinisteroSalute i nuovi casi diin Italia rimangono in linea con gli scorsi giorni: +1.350 contro i +1.587 die +1.638 del giorno prima. Si registrano in Italia 17 decessi dae il numero di ricoverati in ...

