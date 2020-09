Coronavirus, Asl Teramo, aumento focolai in provincia Appello per rispetto misure di prevenzione (Di lunedì 21 settembre 2020) Teramo - Covid-19, la situazione contagi in provincia di Teramo desta preoccupazione, si fa Appello al senso di responsabilità dei cittadini. E' quanto emerso da una conferenza stampa tenuta dalla Asl con il sindaco del capoluogo Gianguido D'Alberto. "Ci troviamo di fronte a un lento e progressivo peggioramento dell'epidemia di Sars Cov 2 - ha detto il manager della Asl Maurizio Di Giosia - con un aumento di focolai di cui molti associati ad attività ricreative, con ulteriore aumento di trasmissione in ambito familiare domestico. I servizi cominciano a soffrire, con il rischio di compromettere la tempestività nella gestione dei contatti, oltre che non assicurare le attività non collegate all'emergenza Covid. E' opportuno mantenere le attuali ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 21 settembre 2020)- Covid-19, la situazione contagi indidesta preoccupazione, si faal senso di responsabilità dei cittadini. E' quanto emerso da una conferenza stampa tenuta dalla Asl con il sindaco del capoluogo Gianguido D'Alberto. "Ci troviamo di fronte a un lento e progressivo peggioramento dell'epidemia di Sars Cov 2 - ha detto il manager della Asl Maurizio Di Giosia - con undidi cui molti associati ad attività ricreative, con ulterioredi trasmissione in ambito familiare domestico. I servizi cominciano a soffrire, con il rischio di compromettere la tempestività nella gestione dei contatti, oltre che non assicurare le attività non collegate all'emergenza Covid. E' opportuno mantenere le attuali ...

infotemporeale : Coronavirus, altri 30 nuovi casi positivi in provincia di Latina. L’appello dell’Asl: “Usate la mascherina” - amiatanews : ASL Toscana SE. Coronavirus: sono 17 i nuovi casi positivi. 2044 i tamponi. Fermi i numeri del contagio sull’Amiata… - thomasschael : #Coronavirus, #donazioni per quasi 1 milione e mezzo alla Asl #Lanciano #Vasto #Chieti: ecco come sono state spese.… - di_stabia : L’Asl ci ha comunicato che altri tre cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al Covid-19.… - SindacoCimmino : L’Asl ci ha comunicato che altri tre cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al Covid-19.… -