Coronavirus | allarme nel Regno Unito | 50 000 casi al giorno

(Di lunedì 21 settembre 2020) Nell’infezione da Covid è galoppante e secondo gli esperti potrebbe condurre a 50.000 nuovial. Momenti di tensione e dinel; i contagi da Covid non si arrestano. Il paese sta subendo dei costanti aumenti circa il numero dei positivi al virus: dati allarmanti che hanno indotto … L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme

Il Giorno

Essere stati chiusi in casa durante la primavera ha ridotto la scorta di vitamina D, che dovrebbe tornare utile durante l’inverno. Sono stati mesi lunghi quelli del lockdown, soprattutto per i bambini ...Leggi anche: 1. Coronavirus, un esame del sangue può svelare a che punto è la malattia e quanto durerà / 2. Covid, l’allarme della Fondazione Gimbe: “Nell’ultima settimana +26% di ricoveri e +41% di ...17:15Covid19 Sicilia, 75 nuovi positivi e tre vittime nelle ultime 24 ore 17:15Covid19 in Italia, 1350 nuovi casi e 17 morti nelle ultime 24 ore (I DATI) 17:09Referendum, la Sicilia vota Sì: il 75,9 p ...