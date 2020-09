Coronavirus a Latina e Provincia: 39 nuovi casi, 1 decesso. La Asl: «Usate la mascherina e seguite le disposizioni anti contagio» (Di lunedì 21 settembre 2020) Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 39 nuovi casi positivi, di cui 34 casi trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (16), di Cisterna di Latina (1), di Itri (2), di Latina (11), di Priverno (1), di Roccagorga (1), di Sabaudia(1), di Sezze (3) e di Terracina (3). Si comunicano anche 2 casi positivi, non residenti in Provincia. Si è registrato il decesso di un paziente, residente nel Comune di Itri. Coronavirus a Latina e Provincia, l’appello della Asl: «Seguire scrupolosamente le disposizioni anti contagio» Di seguito la nota della Asl di Latina diramata poco fa: «In ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 settembre 2020) Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 39positivi, di cui 34trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (16), di Cisterna di(1), di Itri (2), di(11), di Priverno (1), di Roccagorga (1), di Sabaudia(1), di Sezze (3) e di Terracina (3). Si comunicano anche 2positivi, non residenti in. Si è registrato ildi un paziente, residente nel Comune di Itri., l’appello della Asl: «Seguire scrupolosamente le» Di seguito la nota della Asl didiramata poco fa: «In ...

