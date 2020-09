Coronavirus, 84 nuovi casi in Toscana. Nessun decesso e 22 guariti (Di lunedì 21 settembre 2020) L'età media degli ultimi contagiata è 40 anni. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 117 Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 21 settembre 2020) L'età media degli ultimi contagiata è 40 anni. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 117

