Coronavirus, 84 nuovi casi in Toscana. Nessun decesso e 22 guariti (Di lunedì 21 settembre 2020) L'età media degli ultimi contagiata è 40 anni. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 117 Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 21 settembre 2020) L'età media degli ultimi contagiata è 40 anni. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 117

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2) e non si registrano nuovi casi in provincia di Cremona e… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 1.587 nuovi contagi e 15 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 1.350 nuovi casi e 17 morti - SmartGasMed : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2) e non si registrano nuovi casi in provincia di Cremona e Lecco.… - asolepascual : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 settembre: 1.350 nuovi casi e 17 morti -