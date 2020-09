Coronavirus, 25 nuovi positivi nella provincia di Foggia: in Puglia superati i 7mila casi (Di lunedì 21 settembre 2020) Impennata di contagi nella rssa di viale Ofanto: altri 20 positivi, si tratta di 16 pazienti e quattro operatori 21 settembre 2020 Coronavirus in Puglia: su 1.895 test effettuati, sono 81 le persone ... Leggi su foggiatoday (Di lunedì 21 settembre 2020) Impennata di contagirssa di viale Ofanto: altri 20, si tratta di 16 pazienti e quattro operatori 21 settembre 2020in: su 1.895 test effettuati, sono 81 le persone ...

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2) e non si registrano nuovi casi in provincia di Cremona e… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 1.587 nuovi contagi e 15 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 1.350 nuovi casi e 17 morti - donatodonati : RT @Cartabellotta: #coronavirus: mappa nuovi casi per 100.000 abitanti in #Europa e #UK notificati dal 3 al 16 settembre. #COVID19 https://… - infoitinterno : Coronavirus in Calabria: 12 nuovi positivi, situazione invariata negli ospedali -