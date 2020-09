Coronavirus, 1.350 nuovi casi in 24 ore (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.350 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, e 17 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.724. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 55.862 tamponi, per un totale di 10.488.676 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi. Il totale dei dimessi/guariti è di 218.703 (+352), mentre gli attuali positivi sono 45.079(+981). Ad oggi sono 2.475 i ricoverati con sintomi, di questi 232 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 42.372 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono Campania (243), Lazio (198), Emilia-Romagna (116), Veneto (103) e Lombardia (90).(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.350 icontagi daregistrati nelle ultime 24 ore, e 17 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.724. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 55.862 tamponi, per un totale di 10.488.676 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi. Il totale dei dimessi/guariti è di 218.703 (+352), mentre gli attuali positivi sono 45.079(+981). Ad oggi sono 2.475 i ricoverati con sintomi, di questi 232 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 42.372 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di, nelle ultime 24 ore, sono Campania (243), Lazio (198), Emilia-Romagna (116), Veneto (103) e Lombardia (90).(ITALPRESS).

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 350 Coronavirus: Fvg, 4.390 positivi (+13), 350 decessi (+0) Agenzia ANSA Il coronavirus travolge l'Europa ma non l'Italia: ecco perché secondo i quotidiani stranieri e l'Oms | I DATI

Metà della Francia è tornata in zona rossa, in Spagna Madrid è di nuovo in lockdown, il Regno Unito pensa a restrizioni in tutto il Paese. In Italia invece la situazione sembra (per ora) ancora sotto ...

Coronavirus, in Sicilia morti altri tre anziani: 75 i nuovi contagi, più della metà a Palermo

La situazione nel resto d'Italia Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2.

Coronovirus: il contagio non molla e Udine è la città con più nuovi casi in regione

Non molla il virus, che continua a essere presente anche in regione: le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 704 (12 più di ieri). Cinque pazienti sono in cura in ...

