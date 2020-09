Consumi e ambiente | iI Coronavirus spinge la svolta green degli italiani

(Di lunedì 21 settembre 2020) Nove consigli antispreco per non buttare il cibo sfoglia la gallery Dall’acquisto di prodotti ecofriendly e a minor impatto ambientale al tagliosprechi, dall’interesse per le energie rinnovabili al riciclo, dalla sharing economy alla mobilità più sostenibile: la pandemia diha cambiato le abitudinie i segnali che indicano una crescente attenzione alla riduzione del consumo delle risorse del pianeta, sono molti. Leggi anche ...

MrPigna91 : Consumi domestici: gli italiani e la sostenibilità, un rapporto contraddittorio - simona_com : Consumi domestici: gli italiani e la sostenibilità, un rapporto contraddittorio - trescogli : @Arrokoth7A75 Era un discorso generale non a te. Educazione, è sempre il solito problema, educare a tutto, consumi,… - Montecarlonews : Nel Principato di Monaco la mobilità sostenibile è al centro dello sviluppo: autobus e vetture elettriche, consumi… - PES_CoR : 'Dobbiamo creare una generazione di consumatori più attenti all’impatto dei consumi sulla salute e sull’ambiente.… -

Ultime Notizie dalla rete : Consumi ambiente

Sky Tg24

(Rinnovabili.it) – I simboli della cucina belga sono messi in pericolo dai cambiamenti climatici. Questo emerge da un nuovo rapporto della Commissione nazionale per il clima, nel quale si afferma che ...Sony Corporation ha annunciato l'imminente rilascio di un ricevitore GNSS per l'utilizzo in dispositivi IoT e indossabili. I nuovi ricevitori LSIs offrono un basso consumo energetico per il funzioname ...Per vestirci spendiamo sempre di meno, compriamo sempre di più e buttiamo di più: è il fast fashion. Quanto costa all'ambiente questa industria? Davanti allo specchio, ci siamo abituati a poter indoss ...