Concerto abusivo | blitz della polizia | fermato neomelodico a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora undalle forze dell’ordine. Dopo il caso di Pianura, dove nella notte di sabato gli agenti hanno interrotto una festa neomelodica organizzata per festeggiare la prima comunione che ha visto la partecipazione di circa 200 persone in strada, domenica sera i poliziotti, su disposizioneCentrale Operativa, sono intervenuti in piazza Mercato aper diverse segnalazioni di assembramenti, schiamazzi e musica ad alto volume. All’arrivo delle volanti le numerose persone presenti si sono allontanate ed i poliziotti hanno avvicinato ed identificato un uomo che si stava esibendo e tre tecnici musicali che saranno sanzionati per inottemperanza alle misure anti-Covid-19. L'articolo proviene da Anteprima24.it.