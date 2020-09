“Con la mascherina nera non può votare, è di destra”. Avvocatessa respinta al seggio di Recanati (Di lunedì 21 settembre 2020) Ancona, 21 set – Vietato indossare la mascherina nera al seggio. Il motivo? Richiama funeste appartenenze politiche destrorse. Proprio così: è successo veramente in un seggio di Porto Recanati, dove un’Avvocatessa anconetana, recatasi ad esprimere la propria preferenza elettorale, è stata respinta perché indossava una mascherina nera. «Tolga quella mascherina nera o non potrà votare», si è sentita dire. «Mi hanno detto che richiamava un partito di destra» racconta Sara Bazzani, la protagonista di questa singolare vicenda. Singolare anche perché, a ben vedere, nessun partito utilizza attualmente il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 settembre 2020) Ancona, 21 set – Vietato indossare laal. Il motivo? Richiama funeste appartenenze politiche destrorse. Proprio così: è successo veramente in undi Porto, dove un’anconetana, recatasi ad esprimere la propria preferenza elettorale, è stataperché indossava una. «Tolga quellao non potrà», si è sentita dire. «Mi hanno detto che richiamava un partito di destra» racconta Sara Bazzani, la protagonista di questa singolare vicenda. Singolare anche perché, a ben vedere, nessun partito utilizza attualmente il ...

