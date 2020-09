Comprare casa al tempo del coronavirus: ecco i vantaggi (Di lunedì 21 settembre 2020) Dagli ultimi dati di Tecnocasa, resi noti da Immobiliare.it, la tipologia più comprata e venduta è il trilocale con il 34,9% delle preferenze, con al secondo posto - per la prima volta - le soluzioni ... Leggi su today (Di lunedì 21 settembre 2020) Dagli ultimi dati di Tecno, resi noti da Immobiliare.it, la tipologia più comprata e venduta è il trilocale con il 34,9% delle preferenze, con al secondo posto - per la prima volta - le soluzioni ...

Emilio45239866 : @mirkocalemme La Juve e' costretta ad attendere per un semplice motivo: soldi non ne ha per comprare! Milik non dev… - Alpha_CreditSpa : Vuoi comprare casa? La Predelibera Reddituale è la tua carta vincente. Grazie a questo strumento, la banca certific… - DessLJ96 : Meno male ora risparmiamo 82 milioni l'anno???? finalmente sono a casa questi buffoni???????? ora con i soldi che risparm… - Today_it : Comprare casa al tempo del coronavirus: ecco i vantaggi - candelaimm : Comprare casa è uno dei più grandi traguardi della vita ??... Mondovì sulla residenziale collina di San Lorenzo, è i… -

Ultime Notizie dalla rete : Comprare casa Quanti soldi servono per comprare casa La Legge per Tutti Il punto su Trump e TikTok

Sembra che il social network cinese sia riuscito a evitare alcune delle conseguenze più dure dello scontro con gli Stati Uniti. Ma anche Trump si dice soddisfatto Nel corso del fine settimana c’è stat ...

Microsoft compra Bethesda e ZeniMax, è ufficiale! I dettagli sull'acquisizione

Microsoft ha annunciato di aver stretto un accordo per l'acquisizione di ZeniMax Media, holding che possiede tra le altre compagnie anche Bethesda Softworks e casa di franchise come DOOM, Skyrim e Wol ...

Torna la voglia di mattone Boom di richieste di mutui

Torna la voglia di comprare casa e quindi di sottoscrivere un mutuo per finanziarne l’acquisto. Dopo l’inevitabile frenata del mercato immobiliare provocata dal lockdown, gradualmente, da maggio, il ...

Sembra che il social network cinese sia riuscito a evitare alcune delle conseguenze più dure dello scontro con gli Stati Uniti. Ma anche Trump si dice soddisfatto Nel corso del fine settimana c’è stat ...Microsoft ha annunciato di aver stretto un accordo per l'acquisizione di ZeniMax Media, holding che possiede tra le altre compagnie anche Bethesda Softworks e casa di franchise come DOOM, Skyrim e Wol ...Torna la voglia di comprare casa e quindi di sottoscrivere un mutuo per finanziarne l’acquisto. Dopo l’inevitabile frenata del mercato immobiliare provocata dal lockdown, gradualmente, da maggio, il ...