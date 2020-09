Come si prepara la moda alla prima Milano Fashion Week dopo il Covid (Di lunedì 21 settembre 2020) Sarà “phygital” la prima edizione della Milano Fashion Week dopo l’emergenza coronavirus. Vale a dire “fisica” più “digitale”, con 23 sfilate dal vivo e 41 Fashion show online che dal 22 al 28 settembre presenteranno le collezioni Donna primavera/estate 2021 e, in via inedita, le collezioni maschili solitamente destinate alle settimane di gennaio e giugno. A questo si aggiungeranno 61 presentazioni e 22 eventi per un totale di 159 appuntamenti in calendario. Tra le firme che sfileranno dal vivo ci saranno grandi nomi Come Dolce & Gabbana, Alberta Ferretti, Etro, Fendi, Max Mara, Salvatore Ferragamo e Versace. C’è molta attesa per il debutto di Raf Simons al fianco di Prada. Lo ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 21 settembre 2020) Sarà “phygital” laedizione dellal’emergenza coronavirus. Vale a dire “fisica” più “digitale”, con 23 sfilate dal vivo e 41show online che dal 22 al 28 settembre presenteranno le collezioni Donnavera/estate 2021 e, in via inedita, le collezioni maschili solitamente destinate alle settimane di gennaio e giugno. A questo si aggiungeranno 61 presentazioni e 22 eventi per un totale di 159 appuntamenti in calendario. Tra le firme che sfileranno dal vivo ci saranno grandi nomiDolce & Gabbana, Alberta Ferretti, Etro, Fendi, Max Mara, Salvatore Ferragamo e Versace. C’è molta attesa per il debutto di Raf Simons al fianco di Prada. Lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Come prepara Come si prepara la moda alla prima Milano Fashion Week dopo il Covid Linkiesta.it Sa.Spo. Cagliari: il sesto tricolore in acque libere di Francesca Secci e l'imminente ripresa degli

CAGLIARI, 21 SETTEMBRE 2020 - Non dev’essere vista come normale routine la quarta vittoria di fila conseguita da Francesca Secci ai Campionati Italiani FINP Acque libere categoria S7/S10. La ...

Notizie Juve – La Roma vuole Paratici come direttore sportivo

TORINO – Potrebbero aprirsi altri scenari clamorosi nell’asse Roma-Torino: questa volta, però, al centro della questione non c’è Edin Dzeko o qualche altro giocatore. Secondo quanto riportato da Il Me ...

Il quartiere Scalo si prepara alla rivoluzione. A fine anno la gara d'appalto

La progettazione esecutiva è in dirittura d'arrivo. Entro la fine dell'anno verrà bandita la gara d'appalto europea per il restyling completo del quartiere Scalo. Per la primavera 2021 sono attesi i p ...

