Come leggere le etichette degli abiti per fare acquisti in maniera ecosostenibile (Di lunedì 21 settembre 2020) Quando ho iniziato a fare shopping da sola, una delle prime cose che mia madre mi ha insegnato, ripetendola quasi allo sfinimento, era di leggere sempre bene l’etichetta prima di acquistare un capo. Il suo mantra era: riconosci i tessuti così capisci la qualità di quello che acquisti. Qualche anno più tardi ho capito che mi aveva dato un consiglio preziosissimo per fare compere in maniera coscienziosa: ho imparato a scegliere abiti che fossero prodotti rispettando l’ambiente e con materiali ecosostenibili. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 settembre 2020) Quando ho iniziato a fare shopping da sola, una delle prime cose che mia madre mi ha insegnato, ripetendola quasi allo sfinimento, era di leggere sempre bene l’etichetta prima di acquistare un capo. Il suo mantra era: riconosci i tessuti così capisci la qualità di quello che acquisti. Qualche anno più tardi ho capito che mi aveva dato un consiglio preziosissimo per fare compere in maniera coscienziosa: ho imparato a scegliere abiti che fossero prodotti rispettando l’ambiente e con materiali ecosostenibili.

SusannaCeccardi : Sul mio sito trovate tutte le informazioni su come votare, oggi fino alle 23, e domani, lunedì, solo fino alle 15.… - giorgio_gori : “Non solo Colleferro. La cronaca dei fatti, la cronaca come viene scritta, la cronaca come viene letta e riutilizza… - A_Monfreda : A leggere @repubblica, la scuola è un carcere, senza arredi, senza prof, solo regole... è un po’ come quando si all… - calim74 : @cremino01 Interessante come la metà dei commenti dica esattamente la stessa cosa (mai mettere in cassa prima che i… - Mariang15709842 : RT @SusannaCeccardi: Sul mio sito trovate tutte le informazioni su come votare, oggi fino alle 23, e domani, lunedì, solo fino alle 15. L'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Come leggere Coronavirus, come leggere il bollettino della Protezione Civile e i dati sul contagio TUTTO mercato WEB Perché più nessuno legge i libri sul virus e sul lockdown (ce lo dicono le classifiche)

Il grande silenzio calò sul lockdown, almeno in termini editoriali. A leggere le classifiche di libri degli ultimi mesi e settimane, dall'Italia al resto del mondo, l'idea di puntare sui libri sul tem ...

Sardegna terra di untori? Parla l'antropologo: "Una dinamica da capro espiatorio"

Francesco Bachis è ricercatore di Antropologia Culturale all'Università di Cagliari. I suoi studi sono rivolti alle migrazioni transnazionali, al razzismo e all'identità in Sardegna. Un'identità che n ...

"I politici di oggi inseguono ancora la seduzione di M". Intervista ad Antonio Scurati

Con il passare degli anni, il carattere di una persona non cambia, ma può sicuramente ammorbidirsi e trovare un suo equilibrio. A uno come Antonio Scurati – che non è mai passato come un gran ‘simpati ...

Il grande silenzio calò sul lockdown, almeno in termini editoriali. A leggere le classifiche di libri degli ultimi mesi e settimane, dall'Italia al resto del mondo, l'idea di puntare sui libri sul tem ...Francesco Bachis è ricercatore di Antropologia Culturale all'Università di Cagliari. I suoi studi sono rivolti alle migrazioni transnazionali, al razzismo e all'identità in Sardegna. Un'identità che n ...Con il passare degli anni, il carattere di una persona non cambia, ma può sicuramente ammorbidirsi e trovare un suo equilibrio. A uno come Antonio Scurati – che non è mai passato come un gran ‘simpati ...