Colombiana | trama cast e curiosità sul film con Zoe Saldana

(Di lunedì 21 settembre 2020) Zoeè la protagonista didel 2011 diretto da Olivier Megaton, scritto e co-prodotto da Luc Besson, in onda lunedì 21 settembre alle 21.25 su Italia 1. Colombriana, trailerBogota. Una bambina vede uccidere a sangue freddo il padre e la madre. Divenuta adulta e killer a pagamento per conto di suo zio, la ragazza è determinata a scovare gli assassini dei suoi genitori e a mettere in atto la sua vendetta.Zoeè la protagonista Cataleya Restrepo. Zoe ha debuttato nel 1999 in un episodio di Law & Order – I due volti della giustizia ed è divenuta famosa conquali Avatar, Guardiani della galassia e Avengers: Infinity War, ma ...