Colombiana film stasera in tv 21 settembre | cast | trama | curiosità | streaming

(Di lunedì 21 settembre 2020)è ilin tv lunedì 212020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda GENERE: azione, thriller, drammaticoANNO: 2011REGIA: Olivier Megaton: Zoe Saldana, Amandla Stenberg, Michael Vartan, Lennie James, Cliff Curtis, Jordi Mollà, Jesse Borrego, Cynthia Addai-RobinsonDURATA: 108 Minutiin tv:La piccola Cataleya vive ...

zazoomblog : Colombiana trama e trailer del film in onda lunedì 21 settembre su Italia 1 - #Colombiana #trama #trailer #lunedì - __khaidara : le film colombiana ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Colombiana film

La piccola Cataleya vive in Colombia, a Bogotà, con i suoi genitori Fabio e Alicia. Il padre ha dei rapporti con il malavitoso Don Luis, ma dopo un incontro fra i due, il mafioso commissiona al suo sc ...Per la prima serata in tv, lunedì 21 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Speciale Porta a Porta Elezioni 2020”. Speciale sugli attesi risultati elettorali e del Referendum con i leader polit ...Colombiana, il film in onda lunedì 21 settembre alle 21:30 sul Italia 1. Trama e trailer del film. Lunedì 21 settembre su Italia 1 andrà in onda il film “Colombiana” diretto da Olivier Megaton, scritt ...