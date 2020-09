Clochard trovato morto vicino alla stazione, si indaga sulle cause (Di lunedì 21 settembre 2020) trovato un Clochard morto vicino alla stazione Tiburtina a Roma. Inutili i soccorsi: l’uomo di 38 anni era già deceduto. Si indaga sulle cause del decesso e resta viva l’ipotesi del malore improvviso Il cadavere di un uomo etiope di 38 anni è stato ritrovato domenica mattina a piazzale Giovanni Spadolini, nei pressi della stazione Tiburtina a Roma. L’uomo era … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 settembre 2020)unTiburtina a Roma. Inutili i soccorsi: l’uomo di 38 anni era già deceduto. Sidel decesso e resta viva l’ipotesi del malore improvviso Il cadavere di un uomo etiope di 38 anni è stato ridomenica mattina a piazzale Giovanni Spadolini, nei pressi dellaTiburtina a Roma. L’uomo era … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

