Clamoroso Roma, rischia lo 0-3 a tavolino contro l’Hellas Verona: il giallo Diawara può costare caro (Di lunedì 21 settembre 2020) Clamoroso nel campionato di Serie A, la prima giornata regala già un giallo che potrebbe portare ribaltoni di classifica. Nel mirino è finita la partita tra Verona e Roma, 0-0 il risultato finale. E’ stata una sfida equilibrata con gli uomini di Fonseca protagonisti di un buon match, tanta manovra ma gli attaccanti non sono stati concreti. E’ mancato il vero bomber, decisiva la panchina di Dzeko, il bosniaco è ancora impegnato a decidere il futuro. Adesso è emersa una clamorosa novità. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport si sarebbe verificato il pasticcio Diawara. Nel dettaglio il centrocampista non avrebbe potuto scendere in campo perché nella lista ufficiale dei 25 giocatori era stato inserito negli under 22 e non tra gli ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020)nel campionato di Serie A, la prima giornata regala già unche potrebbe portare ribaltoni di classifica. Nel mirino è finita la partita tra, 0-0 il risultato finale. E’ stata una sfida equilibrata con gli uomini di Fonseca protagonisti di un buon match, tanta manovra ma gli attaccanti non sono stati concreti. E’ mancato il vero bomber, decisiva la panchina di Dzeko, il bosniaco è ancora impegnato a decidere il futuro. Adesso è emersa una clamorosa novità. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport si sarebbe verificato il pasticcio. Nel dettaglio il centrocampista non avrebbe potuto scendere in campo perché nella lista ufficiale dei 25 giocatori era stato inserito negli under 22 e non tra gli ...

CalcioWeb : Clamoroso #Roma, rischia lo 0-3 a tavolino contro l'Hellas Verona: il giallo #Diawara può costare caro - - sportface2016 : Clamoroso #Roma, rischia di perdere 3-0 a tavolino con il #Verona: pasticcio #Diawara - andryroma : RT @Solo_La_Lazio: ?? Clamoroso! La #Roma rischia 3-0 a tavolino col #Verona ?? 'Pasticcio con #Diawara' dice la @Gazzetta_it ?? Leggi qui… - Solo_La_Lazio : ?? Clamoroso! La #Roma rischia 3-0 a tavolino col #Verona ?? 'Pasticcio con #Diawara' dice la @Gazzetta_it ?? Leggi… - puccio_2 : RT @VlnN94: Dzeko alla Juve Jovic alla Roma Milik va via a zero ADL che non piglia un centesimo Scenario clamoroso. Spero accada -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Roma Clamoroso Binaghi: "Valutiamo se spostare gli Internazionali da Roma" Corriere dello Sport Dzeko-Juventus, decisione clamorosa dei bianconeri

Edin Dzeko alla Juventus? Sembrava davvero fatta, ma pochi minuti fa è arrivata una decisione a dir poco clamorosa dei bianconeri. Il trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus è una delle telenovele d ...

Calciomercato Serie B, sfida a tre per il talento | Spunta il Napoli

Il talentuoso difensore finisce sul taccuino di tre club di Serie B: pista a sorpresa, potrebbe approdare al Napoli di Gattuso In attesa che tra cinque giorni anche la Serie B 2020/21 abbia il suo ini ...

Patrizia De Blanck, la clamorosa accusa di Andrea Ripa di Meana: “Non si lava, lo sa tutta Roma”

A dare man forte all’opinionista è stata Serena Grandi, che ha confermato con un aneddoto personale: “Purtroppo lo dice tutta Roma“, le parole dell’attrice. “Io ci ho fatto un reality ...

Edin Dzeko alla Juventus? Sembrava davvero fatta, ma pochi minuti fa è arrivata una decisione a dir poco clamorosa dei bianconeri. Il trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus è una delle telenovele d ...Il talentuoso difensore finisce sul taccuino di tre club di Serie B: pista a sorpresa, potrebbe approdare al Napoli di Gattuso In attesa che tra cinque giorni anche la Serie B 2020/21 abbia il suo ini ...A dare man forte all’opinionista è stata Serena Grandi, che ha confermato con un aneddoto personale: “Purtroppo lo dice tutta Roma“, le parole dell’attrice. “Io ci ho fatto un reality ...