Città della Scienza: riapertura da venerdì 25 settembre (Di lunedì 21 settembre 2020) Città della Scienza: venerdì 25 settembre ripartono le attività dopo il lockdown e la pausa estiva. Il museo di Città della Scienza riapre le porte ai visitatori dopo il lungo periodo di lockdown e la pausa estiva. A partire dal prossimo 25 settembre sarà di nuovo possibile visitare il museo del corpo umano Corporea e … Leggi su 2anews (Di lunedì 21 settembre 2020) Città: venerdì 25ripartono le attività dopo il lockdown e la pausa estiva. Il museo di Cittàriapre le porte ai visitatori dopo il lungo periodo di lockdown e la pausa estiva. A partire dal prossimo 25sarà di nuovo possibile visitare il museo del corpo umano Corporea e …

CottarelliCPI : Oggi ho partecipato a Cremona, una delle città più colpite dal Covid, alla cerimonia di consegna di una nuova ambul… - lorepregliasco : Impressionante la regolarità della vittoria del No (o comunque risultati enormemente sopra la media) nei centri sto… - SBianchiArt : BUONGIORNO! alle 12 e 10 / 12 e 15 ,per che di voi se lo volesse vedere in diretta un bel servizio che , all inter… - romatristezza : @rio_vela @ylefsch A Roma il commissario c’è stato ed è stato il periodo più buio della città. Serve invece un sind… - Lory_Twins : RT @parmawelcomeoff: L’autunno è una stagione speciale per visitare la città di Parma. Con i suoi colori, i profumi allettanti della sua cu… -

Ultime Notizie dalla rete : Città della Referendum, vittoria del sì: cosa succede ora Corriere della Sera