Ciclismo | iniziativa per ricordare Michele Scarponi

Un viaggio in bici con altri quattro amici da Filottrano, in provincia di Ancona, a Roma per sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale di chi pedala, con arrivo il 25 settembre, in tempo per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo iniziativa L'iniziativa di Marco Scarponi: "In viaggio nel nome di Michele e della sicurezza stradale" La Gazzetta dello Sport Mobilità sostenibile: Desio premia chi pedala di più entro il 31 ottobre

“Pedala per Desio” è il titolo dell’iniziativa-concorso lanciata in occasione della Settimana della mobilità sostenibile: premi a chi macina più chilometri di spostamenti urbani entro il 31 ottobre. I ...

Lecce pedala: è partito dal social l’evento con centinaia di partecipanti

LECCE- “Indietro non si torna, semmai bisogna accelerare per rendere Lecce una vera città ciclabile”: è questo il messaggio lanciato da Lecce Pedala che sabato scorso ha organizzato “Tutti in bici dal ...

Con Lecce Pedala i ciclisti e le cicliste conquistano il centro

Indietro non si torna, semmai bisogna accelerare per rendere Lecce una vera città ciclabile: è questo il messaggio lanciato da Lecce Pedala che sabato scorso ha organizzato “Tutti in bici dalle perife ...

