Chiesa Juventus, nuovo affondo di Paratici: occhio alla carta Pellegrini (Di lunedì 21 settembre 2020) Chiesa Juventus – La Juventus ha sempre fra i grandi obiettivi offensivi il nome di Federico Chiesa. La giovane stella della Fiorentina non è mai, realmente, passata di moda in casa bianconera. Un obiettivo concreto che il direttore sportivo Fabio Paratici insegue già da diverso tempo. Ora ci sarebbe una nuova soluzione per convincere Commisso a lasciar partire il suo pupillo: una contropartita tecnica di qualità. Chiesa Juventus, Pellegrini a Firenze? Trattasi del laterale difensivo Luca Pellegrini. Già ieri la scelta di non schierarlo titolare fra gli 11 che sono scesi a Torino contro la Sampdoria ha suscitato qualche sconforto iniziale in casa bianconera, poi ricreduto totalmente ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 21 settembre 2020)– Laha sempre fra i grandi obiettivi offensivi il nome di Federico. La giovane stella della Fiorentina non è mai, realmente, passata di moda in casa bianconera. Un obiettivo concreto che il direttore sportivo Fabioinsegue già da diverso tempo. Ora ci sarebbe una nuova soluzione per convincere Commisso a lasciar partire il suo pupillo: una contropartita tecnica di qualità.a Firenze? Trattasi del laterale difensivo Luca. Già ieri la scelta di non schierarlo titolare fra gli 11 che sono scesi a Torino contro la Sampdoria ha suscitato qualche sconforto iniziale in casa bianconera, poi ricreduto totalmente ...

