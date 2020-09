Chiara Appendino condannata a 6 mesi per falso a Torino: «Mi sospendo da M5S ma vado avanti come sindaca, mai tratto vantaggi» (Di lunedì 21 settembre 2020) La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata condannata a sei mesi nell'ambito del processo Ream. Stessa condanna per l'assessore comunale al Bilancio, Sergio Ronaldo. Otto mesi,... Leggi su ilmattino (Di lunedì 21 settembre 2020) Ladi, è stataa seinell'ambito del processo Ream. Stessa condanna per l'assessore comunale al Bilancio, Sergio Ronaldo. Otto,...

you_trend : ?? #BREAKING Il Sindaco di Torino Chiara #Appendino condannata a 6 mesi per falso in atto pubblico - ilfoglio_it : Il sindaco di Torino Chiara #Appendino è stata condannata a 6 mesi per falso in bilancio nel processo sulla vicenda… - ilpost : La sindaca di Torino Chiara Appendino è stata condannata a sei mesi per falso in atto pubblico - be_marconi : RT @IlPrimatoN: Chiara Appendino si 'autosospende' dal M5S. Ma non rinuncia alla carica di sindaco - LaLestofante : RT @laGreta_: Oggi Chiara Appendino ci spiega plasticamente che ogni pentademente è più attaccato alla poltrona che al partito della Casale… -