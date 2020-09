Chi ha vinto le elezioni | i risultati in diretta

Dalle ore 15:00 saranno pubblicati su questa pagina gli exit poll con i risultati dei sondaggi raccolti dagli istituti demoscopici all'uscita dei seggi. A seguire avremo le proiezioni con i primi dati reali che arrivano dai seggi man mano che le schede verranno scrutinate. I dati saranno via via affinati con il prosegui dello scrutinio fino ad avere i risultati delle elezioni.

Risultati elezioni: chi ha vinto il referendum Secondo i primi risultati che arrivano dagli scrutini delle schede del referendum e dagli ultimi exit poll processati gli italiani hanno approvato il referendum costituzionale che taglia il numero dei parlamentari. Il dato provvisorio dell'affluenza per il referendum costituzionale è del 53,43% (6.926 comuni su 7.903).

Exit poll e proiezioni sui risultati del referendum.

Sì 62 - 66% No 34- 38%

Referendum ed elezioni regionali 2020: ecco chi ha vinto

Testa a testa in Puglia tra Fitto e Emiliano. Lieve vantaggio del piddì Giani sulla leghista Ceccardi. De Luca stacca Caldoro. Il centrodestra avanti in Liguria e Marche con Toti e Acquaroli Speciale: ...

