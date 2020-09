Chi è Susanna Ceccardi: candidata presidente della Toscana (Di lunedì 21 settembre 2020) Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 i cittadini toscani hanno votato per scegliere il nuovo governatore della regione Toscana e in questi minuti è in corso lo spoglio elettorale. Per la carica di presidente della giunta regionale la Lega ha puntato su Susanna Ceccardi che ha avuto come principale avversario Eugenio Giani, candidato del Centrosinistra. A pochi minuti dalla chiusura delle urne il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai conferma che la sfida è aperta tra i due candidati, ma i primi risultati ufficiali dello spoglio danno la Ceccardi indietro di 5 punti rispetto a Giani. >> Regionali, exit poll Toscana: Giani davanti alla Ceccardi Chi è Susanna ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 i cittadini toscani hanno votato per scegliere il nuovo governatoreregionee in questi minuti è in corso lo spoglio elettorale. Per la carica digiunta regionale la Lega ha puntato suche ha avuto come principale avversario Eugenio Giani, candidato del Centrosinistra. A pochi minuti dalla chiusura delle urne il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai conferma che la sfida è aperta tra i due candidati, ma i primi risultati ufficiali dello spoglio danno laindietro di 5 punti rispetto a Giani. >> Regionali, exit poll: Giani davanti allaChi è...

pdnetwork : L'uomo in foto con la mascherina “Boia chi molla” è Nicola Sisi. Fascista di Forza Nuova che si presnta nelle liste… - Iilaria_ : Se mi dovessero chiedere chi è il mio spirito guida, io risponderei Susanna Patuzzi... ?? - paoloparenti9 : RT @antondepierro: L'alto senso delle istituzioni di Susanna #Ceccardi,candidata della #Lega in #Toscana,la spinge a ripudiare la foto di #… - protozz0 : RT @antondepierro: L'alto senso delle istituzioni di Susanna #Ceccardi,candidata della #Lega in #Toscana,la spinge a ripudiare la foto di #… - antondepierro : RT @antondepierro: L'alto senso delle istituzioni di Susanna #Ceccardi,candidata della #Lega in #Toscana,la spinge a ripudiare la foto di #… -