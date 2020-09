Chi è l’ex marito di Stefania Orlando? 73 anni, star dei cinepanettoni [FOTO] (Di lunedì 21 settembre 2020) Andrea Roncato è l’ex marito di Stefania Orlando. I due si sposarono nel 1997, e il loro un matrimonio breve, che durò solamente due anni. Nel 1999, la coppia decise che era giunto il momento di divorziare. Stefania e Andrea hanno continuato ad avere un buon legame per molti anni, nonostante ora le loro strade … L'articolo Chi è l’ex marito di Stefania Orlando? 73 anni, star dei cinepanettoni FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 settembre 2020) Andrea Roncato è l’exdi. I due si sposarono nel 1997, e il loro un matrimonio breve, che durò solamente due. Nel 1999, la coppia decise che era giunto il momento di divorziare.e Andrea hanno continuato ad avere un buon legame per molti, nonostante ora le loro strade … L'articolo Chi è l’exdi? 73deiproviene da www.meteoweek.com.

