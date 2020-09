Chi è l’ex fidanzata famosa di Pierpaolo Petrelli? (Di lunedì 21 settembre 2020) Il GF Vip sta per tornare con un cast eccezionale tra cui troviamo Pierpaolo Petrelli, modello e ballerino, famoso per essere stato il primo velino di Striscia la notizia. Sapete chi è la sua ex compagna? Anche lei è un volto noto della tv. Scopriamolo! Pierpaolo Petrelli è nato a Potenza ed è un bellissimo ragazzo dal fisico statuario che ha subito calamitato l’attenzione del pubblico femminile fin dall’annuncio del suo prossimo ingresso nella casa. Molto riservato riguardo alla sua vita privata, sfuggente anche sui social, ha collaborato ad un brano musicale dal titolo “Rondine”. Pierpaolo Petrelli è stato fidanzato con una splendida showgirl di origini cubane che abbiamo visto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Il GF Vip sta per tornare con un cast eccezionale tra cui troviamo, modello e ballerino, famoso per essere stato il primo velino di Striscia la notizia. Sapete chi è la sua ex compagna? Anche lei è un volto noto della tv. Scopriamolo!è nato a Potenza ed è un bellissimo ragazzo dal fisico statuario che ha subito calamitato l’attenzione del pubblico femminile fin dall’annuncio del suo prossimo ingresso nella casa. Molto riservato riguardo alla sua vita privata, sfuggente anche sui social, ha collaborato ad un brano musicale dal titolo “Rondine”.è stato fidanzato con una splendida showgirl di origini cubane che abbiamo visto ...

LaStampa : Multato dai vigili urbani per aver dato cibo a chi viveva sotto il portico dell’ex chiesa San Francesco: è l’edific… - Maury_196 : @Anto_7744 @carlakak @erretti42 @MPenikas @isadoralarosa Continuate a non capire. Fingo di essere M5S a che scopo,m… - gossipblogit : Iconize, chi è l'ex fidanzato di Tommaso Zorzi? - ex_ireos : RT @LorenzoBises: Tutta la tiritera della n-word che non si dice il razzismo è brutto e cattivo e poi ‘Ti vorremmo abbracciare tutti’ non a… - trym81 : RT @squopellediluna: “D’ora in poi Iris potrai goderti la tua vita da solitaria, ció che hai sempre voluto fare”. Questa è l'ennesima prova… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ex Processo Palamara, la ‘tagliola’ della sezione disciplinare del Csm: ammessi solo 6 testimoni su 133 Il Riformista