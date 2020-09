Champions d’Asia: Giovinco e altri 14 giocatori positivi al COVID-19 ma si gioca lo stesso (Di lunedì 21 settembre 2020) Incredibile nella Champions d’Asia: ben 14 giocatori, tra cui Giovinco, sono risultati positivi al COVID-19 ma l’Al Hilal gioca lo stesso Ha dell’incredibile quanto arriva dall’Asia e, più precisamente, nella Champions asiatica. I giocatori dell’Al Hilal, club campione d’Asia, ha giocato contro gli iraniani dello Shahr Khodro nonostante quindici suoi giocatori, fra i quali Sebastian Giovinco, e sei membri dello staff, siano risultati positivi al COVID-19. La squadra aveva chiesto il rinvio del match ma la federazione non gliel’ha ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Incredibile nellad’Asia: ben 14, tra cui, sono risultatial-19 ma l’Al HilalloHa dell’incredibile quanto arriva dall’Asia e, più precisamente, nellaasiatica. Idell’Al Hilal, club campione d’Asia, hato contro gli iraniani dello Shahr Khodro nonostante quindici suoi, fra i quali Sebastian, e sei membri dello staff, siano risultatial-19. La squadra aveva chiesto il rinvio del match ma la federazione non gliel’ha ...

z_y87 : RT @cmdotcom: Incredibile nella #Champions d'Asia: 15 positivi al #Covid (tra cui #Giovinco), ma l'#AlHilal va in campo lo stesso https://t… - FA1392 : RT @cmdotcom: Incredibile nella #Champions d'Asia: 15 positivi al #Covid (tra cui #Giovinco), ma l'#AlHilal va in campo lo stesso https://t… - GiuseppeGp86g : RT @cmdotcom: Incredibile nella #Champions d'Asia: 15 positivi al #Covid (tra cui #Giovinco), ma l'#AlHilal va in campo lo stesso https://t… - alzamil771 : RT @cmdotcom: Incredibile nella #Champions d'Asia: 15 positivi al #Covid (tra cui #Giovinco), ma l'#AlHilal va in campo lo stesso https://t… - 56hilalss : RT @cmdotcom: Incredibile nella #Champions d'Asia: 15 positivi al #Covid (tra cui #Giovinco), ma l'#AlHilal va in campo lo stesso https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions d’Asia La «misteriosa polmonite» che fa litigare la Cina e il Kazakistan Corriere della Sera