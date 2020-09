CdS: "Osimhen ribalta il Napoli e lo schioda dalle paranoie" (Di lunedì 21 settembre 2020) L'impatto di Osimhen occupa grande spazio su tutti i quotidiani in edicola. Anche il Corriere dello Sport racconta dell'esordio nel nostro campionato dell'attaccante nigeriano, grande protagonista nella vittoria sul Parma. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 21 settembre 2020) L'impatto dioccupa grande spazio su tutti i quotidiani in edicola. Anche il Corriere dello Sport racconta dell'esordio nel nostro campionato dell'attaccante nigeriano, grande protagonista nella vittoria sul Parma.

allgoalsnapoli : Il Corriere dello Sport di oggi nella sua edizione Campania apre in prima pagina con la vittoria del Napoli a Parma… - infoitsport : Parma-Napoli, probabili formazioni CdS: out Osimhen, Lozano dal 1'! Novità in difesa - sscalcionapoli1 : Parma-Napoli, probabili formazioni CdS: out Osimhen, Lozano dal 1'! Novità in difesa #ForzaNapoliSempre #ParmaNapoli - SiamoPartenopei : Parma-Napoli, probabili formazioni CdS: out Osimhen, Lozano dal 1'! Novità in difesa - tuttonapoli : Parma-Napoli, probabili formazioni CdS: out Osimhen, Lozano dal 1'! Novità in difesa -