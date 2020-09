Cavese, ufficiale l’acquisto dell’attaccante ex Milan Riccardo Forte (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Cavese 1919 ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Milan per l’acquisizione a titolo definitivo di Riccardo Forte. L’attaccante esterno classe 1999 ha firmato un accordo annuale con opzione fino al 30 giugno 2022. Cresciuto nel vivaio rossonero, Forte ha esordito anche in Prima Squadra in Europa League contro i croati del Rijeka il 7 dicembre 2017. Nella stagione 2018/19 la prima stagione ufficiale tra i professionisti in Serie C con la Pistoiese (33 presenze e 3 reti). Nel passato torneo ha indossato le maglie di Piacenza e Lecco. L'articolo Cavese, ufficiale l’acquisto dell’attaccante ex Milan Riccardo Forte proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa1919 ha annunciato di aver raggiunto un accordo con ilper l’acquisizione a titolo definitivo di. L’attaccante esterno classe 1999 ha firmato un accordo annuale con opzione fino al 30 giugno 2022. Cresciuto nel vivaio rossonero,ha esordito anche in Prima Squadra in Europa League contro i croati del Rijeka il 7 dicembre 2017. Nella stagione 2018/19 la prima stagionetra i professionisti in Serie C con la Pistoiese (33 presenze e 3 reti). Nel passato torneo ha indossato le maglie di Piacenza e Lecco. L'articolol’acquisto dell’attaccante exproviene da ...

